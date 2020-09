Von Josef Grübl

Obwohl der wohl klassischste aller klassischen Fernsehkrimi-Sätze fällt ("Wo waren Sie zwischen 9:15 Uhr und 10 Uhr?"), geht die Verfilmung von Pierre Lemaitres Roman "Drei Tage und ein Leben" weit über Fernsehkrimi-Standards hinaus. Der französische Regisseur Nicolas Boukhrief (La confession) erzählt in seinem gleichnamigen Film die Geschichte über das Verschwinden eines kleinen Jungen und die Angst des Täters vor Entdeckung. Er macht das sehr vielschichtig und auf verschiedenen Zeitebenen, raffiniert und mit guten Schauspielern wie Sandrine Bonnaire oder Charles Berling. Es beginnt in einem belgischen Dorf im Jahr 1999, es ist kurz vor Weihnachten, der sechsjährige Rémi verschwindet spurlos. Der zwölfjährige Antoine war sein großes Vorbild, doch hat er auch etwas mit Rémis Verschwinden zu tun? Seine Aussagen sind widersprüchlich. Die Erwachsenen suchen den Kleinen, dann aber zieht ein Jahrhundertsturm auf und verwüstet das Land. Sollte es einen Entführer geben, sind dessen Spuren nach diesem Sturm garantiert vernichtet. Fünfzehn Jahre später kehrt der mittlerweile erwachsene Antoine (Pablo Pauly) in sein Heimatdorf zurück, er hat Medizin studiert und will ins Ausland gehen. Dann aber kommen Geheimnisse ans Licht, die jahrelang gut gehütet wurden. Bei den Stichworten Belgien, Neunzigerjahre und Kindesverschwinden denkt man automatisch an den Fall des Serienmörders Marc Dutroux, der ein ganzes Land in Schockstarre versetzte. Doch der Regisseur weiß, wie man mit den Erwartungen des Publikums umgeht, er präsentiert ein atmosphärisches Schuld-und-Sühne-Drama mit einigen überraschenden Wendungen.

Drei Tage und ein Leben, Regie: Nicolas Boukhrief