133 Minuten fühlen sich verdammt kurz an. Vor allem, wenn sie auch 148 Minuten lang sein könnten. So oder so ähnlich wird man wohl beim Hollywood-Studio Universal diskutiert haben, als es darum ging, den Geburtstag der Blues Brothers zu feiern. Die Action-Komödie mit Dan Aykroyd und John Belushi kam vor 40 Jahren in die Kinos und wurde zu einem echten Dauerbrenner: In den Achtziger- und Neunzigerjahren gab es in jeder Stadt mindestens ein Kino, das die Abenteuer der Brüder Jake und Elwood Blues regelmäßig auf dem Spielplan hatte. Das lag zum einen am stilprägenden Erscheinungsbild der Titelhelden (schwarze Anzüge, schwarze Hüte, schwarze Sonnenbrillen), zum anderen an den Gastauftritten von Aretha Franklin, Ray Charles oder James Brown. Und da man von Songs wie "Everybody Needs Somebody To Love" nie genug bekommen kann, gibt es den Filmklassiker jetzt in einer 15 Minuten längeren, vom Regisseur John Landis abgesegneten Version. Für die deutsche Fassung konnten sogar die Sprecher von damals gewonnen werden. Am Mittwoch, 22. Juli, ist der Film als Sondervorführung in vielen Kinos zu sehen.

Blues Brothers: Extended Version, USA 1980, Regie: John Landis