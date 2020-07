Piratinnen im Kino haben eine lange Tradition. Bereits 1951 entstand der amerikanische Abenteuerfilm "Anne Of The Indies - Die Piratenkönigin" mit Hollywood-Star Jean Peters in der Titelrolle. Das Filmmuseum zeigt die Originalfassung in seiner Reihe "Leading Women".

Von Josef Grübl

Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Fluch der Karibik weiblich wird: Margot Robbie soll im nächsten Pirates Of The Caribbean-Film als Freibeuterin der Meere lossegeln. Damit reiht sie sich ein in eine Reihe stolzer Filmpiratinnen, von Maureen O'Hara über Lisa Gastoni bis hin zu Geena Davis.

Bereits im Jahr 1951 entstand der amerikanische Abenteuerfilm Anne Of The Indies - Die Piratenkönigin mit Hollywoodstar Jean Peters in der Titelrolle. Sie spielt eine Waise, die von einem Piraten namens Blackbeard (Thomas Gomez) zur Seeräuberin erzogen wird und als Kommandantin eines Kaperschiffs das Sagen hat. Das macht sie ganz famos, sie scheut keine Auseinandersetzung, entert britische Schiffe und schmeißt Gefangene über Bord. Einen lässt sie aber leben, sie macht Pierre La Rochelle (Louis Jourdan) sogar zu ihrem Ersten Offizier. Doch der Franzose spielt ein falsches Spiel, bei einem Landgang kommt er ihr näher und schaut tief in ihre Augen. Sie fragt: "How does a Frenchman make love?" Er antwortet mit einem leidenschaftlichen Kuss.

Der Film des amerikanisch-französischen Regisseurs Jacques Tourneur (Cat People) läuft jetzt im Filmmuseum in der englischen Originalfassung. In der Reihe "Leading Women - Frauen im Kino" werden noch bis Anfang August Filme mit Leinwandgöttinnen wie Bette Davis, Joan Crawford, Pam Grier oder Gena Rowlands aufgeführt.

Anne Of The Indies - Die Piratenkönigin, USA 1951, Regie: Jacques Tourneur, Donnerstag, 23. Juli, 20 Uhr, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, Telefon 23396450