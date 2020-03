"Der Bräutigam kommt!" Ein einziger Satz genügt, um eine ausgelassen bunte Gesellschaft individueller Frauen schlagartig verstummen zu lassen und in ein anonymes, schwarzes Heer steifer Nikab-Trägerinnen zu verwandeln. Wie schon in ihrem Spielfilmdebüt Das Mädchen Wadjda, das zugleich der erste von einer Frau gedrehte Film Saudi-Arabiens war, erzählt Haifaa Al Mansour auch in ihrem neuen Film Die perfekte Kandidatin vom Ringen um Emanzipation in ihrem Land. Als Krankenhausärztin in einer saudi-arabischen Kleinstadt wird Dr. Maryam (Mila Al Zahrani) ständig angefeindet. Ihre Reise zu einem Medizinkongress in Dubai wird am Flughafen mit Hinweis auf die fehlende Erlaubnis eines männlichen Vormundes abgeschmettert. Beim Versuch, in letzter Minute doch noch eine Einwilligung einzuholen, gerät ihr Name aufs Kandidatenregister der Kommunalwahlen. Warum nicht tatsächlich etwas bewegen, denkt sie sich und improvisiert mit ihren beiden Schwestern den Wahlkampf, gegen alle Widerstände durch die alltägliche Diskriminierung von Frauen. Ganz nebenbei zeigt sich, dass der musizierende Vater ähnlichen Anfeindungen ausgesetzt ist wie die politisierende Tochter, die Liberalisierung steht auf dem Papier, ist im Alltag aber noch längst nicht angekommen. Statt offen zu polemisieren, setzt die Regisseurin und Drehbuchautorin, die wie ihre Heldin in einer liberalen Familie aufgewachsen ist, auf genaue Beobachtung der solidarischen Kräfte, die unter den Frauen walten.

Die perfekte Kandidatin, SAU/D 2019, Regie: Haifaa Al Mansour, läuft in mehreren Kinos