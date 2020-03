Er starb 1982 als einer der bedeutendsten Regisseure der US-Filmgeschichte: Nun erinnert das Filmmuseum München in einer Retrospektive an das Werk von King Vidor. Zum Auftakt ist der Stummfilm " The Jack-Knife Man" zu sehen.

Er starb 1982 als einer der bedeutendsten Regisseure der US-Filmgeschichte, dieses Jahr wird er wieder entdeckt: King Wallis Vidors Karriere dauerte nahezu sieben Jahrzehnte lang, seinen ersten Film drehte er als Kameramann 1913, bald darauf inszenierte er eigene Kurzfilme, in den Zwanzigerjahren wurde er als Spielfilmregisseur bekannt. Sein Weltkriegsdrama The Big Parade (1925) gilt als einer der erfolgreichsten Stummfilme überhaupt, sein erster Tonfilm Hallelujah (1929) erregte mit der komplett schwarzen Besetzung Aufsehen. Die gerade zu Ende gegangene Berlinale widmete King Vidor ihre diesjährige Retrospektive, das Filmmuseum zeigt sein Werk in den kommenden Monaten, auch Vidors 1956 entstandener Hit War and Peace mit Audrey Hepburn und Henry Fonda steht auf dem Programm.

Retrospektive King Vidor, Di., 10. März, bis So., 21. Juni, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, Telefon 23396450