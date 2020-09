Der Film gewann mehrere Preise und wird in der Veranstaltungsreihe "Kulturforum" gezeigt, die an den vor sechs Jahren verstorbenen Maximilian Schell erinnert. Zu sehen sind außerdem Geschichten aus dem Wienerwald und Marlene.

Von Josef Grübl

Vor sechs Jahren starb Maximilian Schell, die Veranstaltungsreihe "Kulturforum" erinnert in den kommenden Wochen an diesen vielseitigen Künstler: Im Schwabinger ABC Kino werden Filme von und mit dem Schauspieler, Regisseur und Oscar-Preisträger gezeigt, unter anderem seine Geschichten aus dem Wienerwald nach dem Theaterstück von Ödön von Horváth (am 4. November) oder seine preisgekrönte Dietrich-Doku Marlene (am 2. Dezember). Los geht es aber mit Schells Regiedebüt aus dem Jahr 1970: Erste Liebe ist die Verfilmung einer Novelle von Iwan Turgenjew und spielt im Russland des 19. Jahrhunderts. Ein 16-jähriger Junge verliebt sich in eine 21-Jährige, ahnt aber nicht, dass er damit nicht alleine ist: Die junge Frau ist die Geliebte seines Vaters (den Maximilian Schell selbst spielte). Der Film gewann mehrere Preise und wurde für den Oscar in der Kategorie "Bester fremdländischer Film" nominiert. Sehenswert ist er auch wegen der tollen Bilder von Sven Nykvist, dem Lieblingskameramann von Ingmar Bergman und Woody Allen. Als Gast bei der Vorstellung wird die Regisseurin und Filmeditorin Dagmar Hirtz erwartet, die Erste Liebe schnitt.

Erste Liebe, D/CH 1970, Regie: Maximilian Schell, Mi., 7. Oktober, 19.15 Uhr, ABC Kino, Herzogstraße 1a, Telefon 33 23 00