Es ist der Moment, in dem die Mutter erfährt, dass ihr Sohn ein Mörder ist. Sie sieht die Fernsehberichte über das Attentat auf dem Laptop, der Sohn wird gezeigt, sein Name wir genannt. "Die Kamera fährt sehr kontrolliert, fast statisch auf einer Schiene auf das Gesicht der Mutter zu", sagt Florian Emmerich. Es ist eingefroren. In diesem Gesicht liest man die Kälte der Tat und das Entsetzen über den Sohn.

Emmerich ist der Kameramann des Münchner Tatorts "Unklare Lage", der Ende Januar gesendet worden ist. Ein paar Wochen später, an einem Freitagvormittag, parkt er sein Auto vor dem Café Mozart am Sendlinger Tor. Emmerich, 46, steigt hastig aus und löst ein Parkticket. Er trägt bloß ein T-Shirt, obwohl es kalt ist. Vielleicht ist er gedanklich in Australien, wo gerade Spätsommer ist. Seine Frau, die Regisseurin Jasmine Yuen-Carrucan, und seine zwei Kinder leben in Sydney.

Im Café bestellt er ein norwegisches Frühstück, das passt besser zur Jahreszeit in Europa. Er beginnt zu erzählen, und er verlässt gedanklich nicht den Kontinent, sondern die Gegenwart. Er sei "13 oder 14" gewesen, als er Komparse war - in "Rote Erde", einer Ruhrpottsaga mit Kerlen wie Armin Rohde und Claude-Oliver Rudolph. Aber Emmerich beobachtete den Kameramann, Theo Bierkens. "Es gab noch keine Videoausspiegelung", erzählt er, "die Regisseure konnten also nicht auf Monitoren mitschauen." Bierkens sei der Einzige gewesen, der durch seine Kamera den Film gesehen habe. "Er war der erste Zuschauer." Das habe ihn fasziniert - genauso wie das Gewusel am Set und der Moment, als es "Ton ab" hieß und totale Stille und Konzentration herrschte. Der junge Komparse erzählte hernach allen: "Ich will Kameramann werden."

Detailansicht öffnen "Unklare Lage" war der erste Tatort, für den Florian Emmerich als Kameramann engagiert wurde. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Übrigens führte sein Onkel Klaus Emmerich bei "Rote Erde" Regie. Mit Roland Emmerich ist Florian nicht verwandt. Aber er wird sicher oft danach gefragt.

Florian Emmerich wollte nach dem Abitur in München auf die Filmhochschule in Paris gehen; Paris deshalb, weil seine Freundin Französin war. Aber zuvor wandte er sich an Bierkens, und der riet ihm, ein Praktikum zu machen, um das Handwerk zu lernen. Emmerich ging dafür nach Berlin, lebte anfangs in einem Holzhaus von Bekannten - und blieb. "Berlin 1993", sagt er und lächelt. Spannend? Er nickt.

Nach dem Praktikum in Berlin studierte er "Kamera" an der Filmhochschule in Babelsberg. Und er begann, frei zu arbeiten, zunächst als zweiter Kameraassistent, der auch Materialassistent heißt. "Du gehst dem ersten Assistenten zur Hand", erklärt er, "damals hat man die Kameramagazine geladen, man war am Set und in der Dunkelkammer."

Emmerich arbeitet heute für deutsche und für internationale Produktionen. In Deutschland ist er "Lichtsetzender Kameramann", der auch die Kamera schwenkt. International ist er "Operator"; er schwenkt die Kamera und ist nicht für das Licht zuständig. Er verwendet diese Fachbegriffe häufig, aber er ist achtsam genug, sein Gegenüber damit nicht zu verwirren. Er ist überhaupt ein angenehmer Gesprächspartner. Er hört zu, er spricht schnörkellos und er bleibt immer beim Thema. Es gibt Menschen, die einen ermüden, und es gibt Menschen, die einen aufregen. Emmerich regt einen an.

Detailansicht öffnen Der Krimi mit den Kommissaren Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) erinnerte an das Attentat im Olympia-Einkaufszentrum im Juli 2016. (Foto: Hagen Keller/dpa)

Sein erster deutscher Kinofilm als Materialassistent war "Bin ich schön" von Doris Dörrie. "Die klassische Einstiegsaufgabe", sagt er. "Enemy at the Gates", ein Kriegsfilm mit Rachel Weisz und Jude Law, war sozusagen seine internationale Einstiegsaufgabe. Emmerich war Video Operator, ein Teammitglied, das die Videoausspiegelung betreut. "Manche haben das als Rückschritt in der Position gesehen", sagt er. "Aber ich habe extrem viel gelernt und Beziehungen aufgebaut - das war mein Zugang zu internationalen Teams." Er wurde schließlich zur "Bourne Verschwörung" eingeladen.

Bei den Dreharbeiten lernte Emmerich Matt Damon kennen. In einer Szene taucht der Schauspieler hinter einer Säule auf. "Damon kam - ohne dass ich etwas sagte - mit dem Gesicht kurz hinter der Säule hervor, um mir zu zeigen, dass der Kopf in dieser Höhe ins Bild kommen wird", erzählt Emmerich. "Er ist sehr professionell." Die großen Stars hätten oft die wenigsten Allüren. Tom Hanks zum Beispiel. Der setze sich in eine Ecke des Sets und lese ein Buch, wenn es Umbauten gebe. Und wenn es weiter gehe, komme er wieder. "Dagegen glauben die weniger großen Stars manchmal, es würde sie bedeutender machen, wenn sie kompliziert sind", sagt Emmerich.

Detailansicht öffnen International hat Emmerich auch mit Schauspielern wie Matt Damon (hier bei den Dreharbeiten zur "Bourne Verschwörung") und Tom Hanks zu tun. (Foto: imago)

Er nennt die Namen Hanks oder Damon so natürlich, als würde er Huber oder Meier sagen. Da ist kein Lippenschürzen und kein Augenglänzen, keine falsche Verbeugung und keine Angeberei.

"Die Bourne Verschwörung war international mein erster Job als Kamera Operator", sagt er. "Ein Kameramann wird oft über die Bekanntheit eines Films und dessen Erfolg wahr genommen." Heute sei er in der glücklichen Lage, von seinem Beruf leben zu können.

"Unklare Lage" war Emmerichs erster Tatort. Dieser erinnerte an das Attentat im Olympia-Einkaufszentrum im Juli 2016. "Ich will hier kein zweites OEZ", sagte der Einsatzleiter im Fernsehen. Im wirklichen Leben und im Tatort gab es einen Amokläufer - und die Angst, dass in München weitere Attentäter unterwegs sind. Der Führungsstab ordnete im Tatort an: Wir machen die Stadt dicht, es fahren keine Züge und keine U-Bahnen mehr.

"Ich musste die unklare Lage und die Infodichte ins Bild übertragen", sagt Emmerich. "Ich musste die Unruhe und die Panik zeigen". Er habe das mit einer "beobachtenden, oft dokumentarisch wirkenden Handkamera" bewirkt, die manchmal auch gewackelt habe. Dafür ließ er das Stativ auch mal weg.

Emmerich sitzt immer noch vor seinem norwegischen Frühstück. Er hat viel geredet und wenig gegessen. Er macht eine kurze Pause und beißt in sein Brot.

Er habe viel Feedback für "Unklare Lage" erhalten, sagt er dann. Die Fachzeitschrift Medienkorrespondenz schrieb: "Selten sah man Kameraarbeit so konsequent und gegenstandsangemessen: Immer leichte Bewegung, mal eher panisch, dann zitternd, dann sprunghaft ... Gesichter werden oft nur im verschatteten Profil gezeigt." Anfang dieser Woche wurde dann bekannt, dass Florian Emmerich für "Unklare Lage" für den Deutschen Kamerapreis 2020 nominiert ist.

Emmerich ist gerade bei den Dreharbeiten zum nächsten Tatort dabei. Es gibt einen Jubiläumszweiteiler, weil die Krimireihe nun schon 50 Jahre lang läuft. Der erste Teil spielt in Dortmund, dort ist Dominik Graf der Regisseur. Der zweite spielt in München, hier ist Pia Strietmann - wie schon bei "Unklare Lage" - die Regisseurin. Emmerich arbeitet oft mit Strietmann zusammen.

Vielleicht lässt er das Bild dann wieder wackeln. Oder die Kamera fährt auf Schienen. Aber das Wichtigste sei, dass man die Schauspieler "nicht in einer Position festnagelt", sondern ihnen einen möglichst großen Freiraum gebe, sagt Emmerich. "Gute Kameraführung ist im besten Fall ein Tanz mit den Schauspielern."