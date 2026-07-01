Auf dem Filmfest feiert die Tragikomödie „Kalter Hund“ von Pauline Roenneberg Premiere. Die junge Filmemacherin forderte vor drei Jahren mehr Mut der Branche zu ungewöhnlichen Stoffen – wie hat sie das selbst umgesetzt?

Wie sollen wir mit Angst gute Filme machen? Das fragten sich drei junge Filmemacherinnen kurz vor der Berlinale 2023 und forderten in ihrem Appell „Angst essen Kino auf“ mehr Risikobereitschaft für innovative Stoffe von der Branche. Ein Ergebnis dieses Aufschreis ist nun knapp drei Jahre später auf dem Filmfest München zu sehen.