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Münchner FilmfestWarum die Kinobranche wieder hofft

Lesezeit: 4 Min.

Jessica Schwarz, Oliver Berben und Elyas M´Barek beim Constantin-Empfang.
Jessica Schwarz, Oliver Berben und Elyas M´Barek beim Constantin-Empfang. Stephan Rumpf

Besucherrückgang und die Bedrohung durch KI? Ein Rundgang über die Filmfest-Empfänge zeigt: Die Branche hat Lösungen für diese Probleme.

Von Philipp Crone

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Moritz Bleibtreu hat eine klare Idee. „Wir müssen die KI einfach an die Wand spielen.“ Wir, das sind die realen Darstellerinnen und Darsteller, von denen sich viele derzeit in München auf Empfängen und Feiern des Filmfests treffen. Und die KI ist da ein beherrschendes Thema. In einer Branche, in der es durchaus große Ängste gibt, wie viel vom Filmgeschäft dereinst noch übrig sein wird, wenn die Entwicklung der künstlichen Intelligenz weiter so voranschreitet. Also könnte man meinen, dass zwischen Häppchen und Premieren vor allem Skepsis und Befürchtungen ausgesprochen und geteilt werden. Neben den aktuellen Trends im Film. Doch die ersten Tage nach dem Start am Samstag lassen eher einen ganz anderen Eindruck entstehen.

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