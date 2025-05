Das 42. Filmfest München rückt näher (27. Juni bis 6. Juli). Am Programm wird noch gefeilt, erste Höhepunkte und Ehrengäste stehen aber bereits fest. So wird zur großen Eröffnungsgala in der Isarphilharmonie die britische Schauspielerin Carey Mulligan erwartet. Wie die Veranstalter mitteilten, stellt die mehrfach für einen Oscar nominierte Engländerin („Maestro“) ihren neuen Film „The Ballad Of Wallis Island“ in München vor.