Das 42. Filmfest München rückt näher (27. Juni bis 6. Juli). Am Programm wird noch gefeilt, erste Höhepunkte und Ehrengäste stehen aber bereits fest. Bestätigt ist inzwischen, dass die US-amerikanische Schauspielerin Gillian Anderson („Akte X“, „Sex Education“) mit dem Cinemerit-Award für ihre Verdienste in der Filmkunst geehrt wird. Bei der Gala im Deutschen Theater wird auch ihr aktueller Film als Deutschlandpremiere gezeigt: die Roman-Adaption „Der Salzpfad“ nach einer wahren Geschichte über ein Ehepaar, das alles verliert und dem Schicksal trotzt.

Anderson, Jahrgang 1968, hat Dutzende Rollen in Filmen und Serien verkörpert und dafür unter anderem Golden-Globe- und Emmy-Auszeichnungen erhalten. Die Schauspielerin ist auch als Produzentin, Sprecherin und Autorin erfolgreich. Zuletzt gab sie das Buch „Want. Sexuelle Fantasien der Frauen im 21. Jahrhundert“ heraus.

Fünfjahresvertrag für Christoph Gröner und Julia Weigl : Filmfest München setzt auf Führungsduo Christoph Gröner bleibt für weitere fünf Jahre an der Spitze des renommierten Filmfestivals. Auch Julia Weigl hat das Vertrauen des Aufsichtsrats erhalten: Sie darf sich nun künstlerische Leiterin nennen. Von Bernhard Blöchl ...

„Mit Gillian Anderson ehren wir eine Persönlichkeit, die weit mehr verkörpert als eine beeindruckende Karriere“, loben die Filmfest-Chefs Christoph Gröner und Julia Weigl. „Sie steht für weibliche Stärke, kluge Entscheidungen und die Fähigkeit, mit Haltung und Integrität ein Vorbild zu sein.“

Zur großen Eröffnungsgala in der Isarphilharmonie wird die britische Schauspielerin Carey Mulligan erwartet. Wie die Veranstalter bereits Anfang Mai mitteilten, stellt die mehrfach für einen Oscar nominierte Engländerin („Maestro“) ihren neuen Film „The Ballad Of Wallis Island“ in München vor.

Die musikalische Tragikomödie handelt von einem Lottogewinner, der ein einst erfolgreiches Folk-Duo wieder vereinen möchte, indem er die beiden zerstrittenen Musiker mit hohen Gagen auf seine abgelegene Insel lockt. „The Ballad Of Wallis Island“ hatte Ende Januar Weltpremiere auf dem Sundance Film Festival, nun eröffnet die Feelgood-Komödie über verpasste Chancen, alte Freundschaften und die Kraft der Musik das Filmfest München – als Europapremiere.

In der britischen Komödie „The Ballad of Wallis Island“ spielt Carey Mulligan Nell Mortimer, eine Musikerin, die auf einer abgelegenen Insel mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wird – in Person ihres ehemaligen Duo-Partners. (Foto: Focus Features)

Mulligan, geboren 1985 in London, wurde unter anderem durch die Filme „An Education“ (2009), „Drive“ (2011, an der Seite von Ryan Gosling), „Der große Gatsby“ (2013) oder „Promising Young Woman“ (2020) bekannt. Die Boulevardpresse wiederum freut sich über die Liaison mit Marcus Mumford, den Frontmann der Folkrockband Mumford & Sons. Die beiden haben mehrere Kinder zusammen.

Laut Filmfest wird Mulligan in München von ihren Schauspielerkollegen Tom Basden und Tim Key begleitet. Auch der britische Regisseur James Griffiths soll bei der Eröffnungsgala am Samstagabend dabei sein.

YouTube Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Das Filmfest München gilt nach der Berlinale als bedeutendstes Kinofestival Deutschlands. 2024 war dem Führungsteam ein erfolgreicher Neustart gelungen (Steigerung auf 71 000 Besuche, Kate Winslet, Jessica Lange und Viggo Mortensen waren Ehrengäste). Es war die erste Ausgabe unter dem neuen Festivaldirektor Christoph Gröner, der nach dem Rücktritt von Diana Iljine im Herbst 2023 die Leitung übernommen hatte. Die Festivalstruktur wurde leicht verändert und soll nun beibehalten werden. Auch die großen Galas im Deutschen Theater soll es 2025 wieder geben. Das gesamte Programm des 42. Filmfests wird am 18. Juni veröffentlicht.

Zahlreiche Filme aus Deutschland stehen bereits fest. Unter den 20 Weltpremieren, die in den Reihen „Neues Deutsches Kino“ und „Spotlight“ präsentiert werden, finden sich Newcomer und prominente Namen. So wird in München zum ersten Mal die filmische Autobiografie von Helge Schneider gezeigt („The Klimperclown“). Auch der beliebte Schauspieler Christoph Maria Herbst wird zu sehen sein („Ganzer halber Bruder“), die Kolleginnen Luise Kinseher und Johanna Bittenbinder ebenso („Zweigstelle“). Neues gibt es auch von Dietrich Brüggemann („Home Entertainment“), Philip Koch („Brick“) und Jovana Reisinger („Unterwegs im Namen der Kaiserin“) zu entdecken.

Auch das Angebot für junges Publikum („CineKindl“ und „CineYou“) ist schon festgezurrt. Hier dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf erste Einblicke in die zweite Staffel von Marcus H. Rosenmüllers Serien-Hit „Neue Geschichten vom Pumuckl“ freuen, auf Marc-Uwe Klings neues Kinderbuch „Neon & Bor“ und auf die „Junge Nacht“-Party im Kunstareal.