Wo beim Münchner Filmfest so richtig gefeiert wird

Die Bavaria Studios laden zu einem Empfang, der sich zu einem fröhlichen Sommerfest wandelt. Gründe dafür sind die Hitze und die längste Gästeliste des Filmfests.

Von Josef Grübl

Die besten Feste sind natürlich die, die keinen Anlass haben. Bei denen keine Gästelisten durchdekliniert, keine Sponsoren auf die Bühne geholt oder ellenlange Reden gehalten werden müssen. Feste also, die nicht mehr oder weniger das sind, was sie vorgeben. Wenn sich die Gäste dann selbst zu Übermut und Unfug hochschaukeln, wird es spaßig – wie bei der Feier der Bavaria Studios. Dieses Sommerfest wird als Kreuzung zwischen Party und Empfang angekündigt, verwandelt sich aber ruckzuck in eine heiße Sause mit der wohl längsten Gästeliste des Filmfests.