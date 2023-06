Von Bernhard Blöchl

Am 23. Juni wird das Filmfest München eröffnet, und peu à peu formt sich das Programm der 40. Ausgabe. Auch die ersten Ehrengäste stehen inzwischen fest: So wird die Schauspielerin Barbara Sukowa mit dem Cine-Merit-Award für ihre Verdienste um die Filmkunst ausgezeichnet. Gezeigt wird ihr neuer Film: In "Dalíland" verkörpert Sukowa Dalís Gattin Gala Éluard.

Ebenfalls in München erwartet wird die österreichische Regisseurin Jessica Hausner ("Lovely Rita"). Der Wienerin wird eine Retrospektive gewidmet. Nach der Weltpremiere ihres jüngsten Spielfilms "Club Zero" in Cannes, kommt es in München zur Deutschlandpremiere des Internats-Psychodramas.

Auch der Eröffnungsfilm (23. Juni, Isarphilharmonie) wurde bekannt gegeben: "The Persian Version" von Maryam Keshavarz ist eine Culture-Clash-Komödie über ein Mädchen und ihre iranischen Eltern, die in den Siebzigerjahren in die USA ausgewandert sind. Das witzig-ironische Generationenporträt hat beim Sundance Film Festival 2023 den Publikumspreis gewonnen.

Und noch eine internationale Künstlerin gastiert in München: In Kooperation mit dem Museum Brandhorst widmet das Filmfest der taiwanesisch-amerikanischen Medienkünstlerin Shu Lea Cheang eine Hommage und zeigt ihre neue Produktion "UKI" als Weltpremiere.

"Vier visionäre Frauen, die nicht unterschiedlicher sein könnten"

Die Noch-Festivalleiterin Diana Iljine betont die Frauenquote bei den bisher bekannten Ehrengästen: "Vier visionäre Frauen, die nicht unterschiedlicher sein könnten, die mit ihrem Mut Traditionen brechen und die Filmbranche vorantreiben! Wir freuen uns sehr, dieses Jahr Maryam Keshavarz, Barbara Sukowa, Jessica Hausner und Shu Lea Cheang beim Filmfest München zu begrüßen."