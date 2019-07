3. Juli 2019, 18:51 Uhr Filmemacher "Ich bin getrieben von Neugier"

Walter Steffen hat 20 Jahre lang Drehbücher fürs Fernsehen geschrieben. Dann stieg er entnervt aus und betrieb ein Restaurant. Heute dreht er Filme und erzählt Geschichten über Geister in den Alpen

Von Gerhard Fischer

Kinder fürchten sich vor Monstern, und damit ist nicht der Nachbar gemeint, der mit dem Laubbläser grausame Geräusche macht. Es geht um Fantasiewesen. Aber Kinder haben heute selten Angst vor dem Teufel - oder gar vor der "Weißen Frau", die noch im 20. Jahrhundert rumgespukt hat, von Estland bis zur Slowakei. In den Alpen war sie eine arme Seele - ihr Mann, ein Adeliger, hatte sie zu Unrecht der Untreue beschuldigt und in den Kerker geworfen, wo sie starb. Danach streifte die Frau in ihrer unschuldigen Kleidung durch die Berge und Täler.

Der Filmemacher Walter Steffen hat die Medien Ende Juni zur Vorführung in den Rio Filmpalast am Rosenheimer Platz eingeladen. Er zeigt "Alpgeister", seinen neuen Film, in dem es um Mythen und Mysterien in den bayerischen Alpen geht, um Glaube und Aberglaube, um Sagen und Sagengestalten.

Wolfgang Ramadan, ein großer Mann mit Hut, Kulturmanager, Musiker und Schauspieler, kommt in "Alpgeister" auch vor; er hat seinen Schutzengel mit der Handykamera festgehalten. Aber vor dem Film spricht er über Erlebnisse mit Walter Steffen. Sie waren mal in Indien, auf den Spuren eines Münchner Künstlers, der die Maharadschas gemalt hat. Ramadan redet gerne, und so erzählt er ausführlich, dass sie in ein Hotel einchecken wollten, davon aber wieder Abstand nahmen, als sie überall Schimmel entdeckten. Also seien sie weiter gezogen ins "Golden Diamond", wo es wunderschön gewesen sei. "Jedes Zimmer hatte eine andere Farbe", schwärmt Ramadan. Aber dann stellte sich heraus, dass das "Golden Diamond" ein Bordell gewesen ist. "Wir waren in Gefahr, ins Gefängnis eingesperrt zu werden und nie wieder rauszukommen", sagt Ramadan. Natürlich verließen sie die Unterkunft.

Die Geschichte hatte nichts mit den Alpgeistern zu tun. Aber sie war erzählenswert, und Ramadan hat sich schon mal eingeführt an diesem Mittwochvormittag.

Dann geht Steffen nach vorne. Er sagt, die Idee zu dem Film sei im Herbst 2017 entstanden. Er hatte da eines Nachts eine Kindheitserinnerung: Eine alte Bäuerin habe in Oberstdorf, wo er aufgewachsen sei, Sagen und Geschichten von alten Geistern erzählt. Es habe ihn damals geängstigt, aber auch fasziniert. Warum nicht einen Film darüber machen? Er ging auf die Suche nach Leuten, die von Alpgeistern erzählen wollten.

"Ist hier drin ein Geist?", fragt eine Frau im Zuschauerraum.

"Ich bin überzeugt, dass etwas da ist", erwidert Steffen. "In meinem Film sagt ein Pfarrer, dass Menschen nur ein Prozent der Wirklichkeit wahrnehmen können."

Dass Pfarrer als unfehlbar galten, liegt auch schon ein wenig zurück (siehe oben: Teufel, Weiße Frau). Aber Steffen will damit sicher nur die Richtung aufzeigen.

Dann wird es dunkel. Der Film beginnt.

Die Musik ist bedrohlich, es geht ja um Geister. Aber die Bilder sind wunderschön. Steffen präsentiert die Berge, die auch als die Wohnsitze der Götter bezeichnet werden, von vielen Seiten, auch von oben, mittels einer Drohne.

Ansonsten zeigt Steffen - wie in vielen seiner Filme - die Menschen und lässt sie in aller Ruhe erzählen. Das ist oft gut, denn man muss nicht immer den eigenen Senf dazu geben. Bloß manchmal fehlt eine Einordnung. Oder, in diesem Fall, der Beruf. Steffen blendet bloß die Namen der Protagonisten ein. Aber ist das nun eine Ärztin, ein Pfarrer, ein Schamane, eine Historikerin? Das erfährt der Zuseher erst am Schluss.

Steffen hat mal gesagt, er wolle mit seinen Filmen unterhalten. Die Geschichten, die er in den "Alpgeistern" zeigt, sind genau das: unterhaltsam. Empirisch gesichert sind sie natürlich nicht. Es geht, zum Beispiel, um die Panduren, ein Reitervolk, das im 18. Jahrhundert zum Brandschatzen ins Oberland gekommen war. Aber in Lenggries, da erhoben sich die Toten aus den Gräbern und griffen die Panduren an, die panisch auf und davon geritten sind.

Walter Steffen mag die Menschheit nicht, aber er mag die Menschen. Am Donnerstag feiert sein Film über Alpgeister Premiere. (Foto: Stephan Rumpf)

Mitten im Film taucht Wolfgang Ramadan auf, der große Mann mit dem Hut. Er macht eine Bergtour und sagt, er sei an diesem Tag beschwingt, lebensfroh, glücklich, ja fast leichtsinnig gewesen. Dann rutschte er ab, und es hätte böse enden können. Aber alles ging gut, und dafür, so Ramadan, sei der Schutzengel verantwortlich gewesen. Und den habe er gefilmt - man sieht einen Schein und eine Gestalt mit ausgebreiteten Armen.

Ziemlich weit am Ende kommt Anna Glossner, eine Nachtwächterin aus Berchtesgaden, zu Wort. Sie erzählt, dass ihre Mutter zu ihr gesagt habe: "Dearndl, fürcht di ned vor den Verstorbenen, pass bei den Lebenden auf."

Dann wird es wieder hell im Kino.

Ramadan geht nach draußen, raucht eine und fragt, ob man das mit dem Schutzengel wirklich geglaubt habe. Er habe damit nur das sogenannte "Brockengespenst" veranschaulicht - einen optischen Effekt, der mit Nebel und Wolken zu tun habe und auf dem Berg Brocken im Harz bekannt geworden sei. Ramadan sagt, er habe das vor der Kamera auch aufgeklärt. Aber Steffen habe es rausgeschnitten. Ramadan lacht. Es stört ihn offenbar nicht sonderlich.

Drinnen sitzt Walter Steffen in der letzten Zuschauerreihe des Rio Filmpalasts und gibt ein Radio-Interview. Er sagt unter anderem, er erkunde mit diesem Film seine Heimat.

Eine halbe Stunde später hockt er im Biergarten und hört die Frage, ob er das in den meisten seiner Filme tue: die Heimat erkunden? Schließlich habe er "Zeug und Werk" gedreht, das waren Handwerker-Geschichten vom Starnberger See. Oder "Netz und Würm", das waren Fischer-Geschichten vom Starnberger See. Deshalb höre man oft, er sei ein Regisseur, der sich um die Region kümmere.

Steffen schüttelt den Kopf. "Man muss gerade aufpassen mit dem Begriff Heimat", sagt er, und man weiß sofort, was er meint. AfD. Nationalismus. "Da wird die Heimat dumpf und klein gemacht."

Steffen sagt, er wolle den Begriff erweitern - und er dehnt ihn gleich auf die ganze Erde aus. "Ich bin getrieben von Neugier und gucke überall, wo bin ich denn da?" Er war in Indien und hat dort den Film über den Münchner Maharadscha-Maler gedreht. Er war in Iran und hat die Reise von "Clowns ohne Grenzen" dokumentiert. Aber er sei seit bald 40 Jahren in der Oberland-Region zu Hause, sagt er. Da liege es nahe, dass er auch Filme über hiesige Handwerker mache.

Walter Steffen ist ein freundlicher, achtsamer, zugewandter Mensch. Er hört zu, er nimmt jede Frage ernst. Und er ist nicht desillusioniert. Als Teenager hat er Gedichte geschrieben. Er sagt, er finde sie heute noch okay. Und früher hat er mal gesagt, er möge die Menschheit nicht, aber er möge die Menschen. Das gelte immer noch.

Steffen ist 1955 in Oberstdorf geboren. Er sagt, es sei für ihn schon mit acht, neun Jahren klar gewesen, dass er Filme machen wolle. Er sei als Kind "wahnsinnig viel ins Kino gegangen" und habe sich "dort verzaubern lassen". Er habe Traum und Wirklichkeit oft nicht mehr trennen können; seine Eltern hätten sich deswegen Sorgen gemacht. Als Teenager habe er angefangen zu schreiben, zu zeichnen, zu fotografieren.

Nach dem Abitur machte er keine Ausbildung. Er studierte auch nicht. Er jobbte, um Geld fürs Schreiben zu verdienen; und um Erfahrungen zu sammeln, die als Stoff für seine Geschichten taugten. Er war Hüttenwirt, Hafenarbeiter in Rotterdam, Landvermesser wie Karl May, Trucker. Und er schrieb zwei Romane und Kurzgeschichten, die er selbst veröffentlichte.

Dann bewarb er sich auf der Filmhochschule in Berlin und wurde nicht genommen. Stattdessen volontierte er bei Michael Verhoeven in München, arbeitete als Fahrer, Aufnahmeleiter und Regieassistent bei Film- und Fernsehproduktionen.

Es war immer noch ein Jobben.

Mit 30 begann er dann, als Autor für Industrie-, Schulungs- und Imagefilme zu arbeiten. Und schließlich als Drehbuchautor für Film und Fernsehen. "Anfang der Neunzigerjahre herrschte Goldgräberstimmung für Drehbuchschreiber", sagt er. "Denn die neuen Privatsender brauchten Autoren und Geschichten." Zehn Jahre später war der Markt gesättigt. Die Eitelkeit der Produzenten nahm zu. Die Risikobereitschaft nahm ab. Mittelmaß zog ein. Die Bandagen wurden härter. Sagt Walter Steffen. Und er bekam das zu spüren. Zusammen mit Manfred Birkl entwickelte er die Serie "Edel & Starck" für Sat1, die später sehr erfolgreich wurde, mit Rebecca Immanuel und Christoph M. Ohrt in den Hauptrollen. Bevor die Dreharbeiten losgingen, waren Steffen und Birkl draußen. Steffen schildert es so: "Die Leitung der Redaktion Spielfilm hat gewechselt, der Nachfolger hat seine Seilschaft und sein Autorenteam mitgebracht, von uns wurden ständig Neufassungen verlangt - aber alle wurden abgelehnt."

Steffen nimmt einen Schluck aus seiner Saftschorle und stellt das Glas wieder ab. Er hat offenbar währenddessen darüber nachgedacht, was er gerade erzählt hat. Jedenfalls sagt er nun: "Das muss man gar nicht unbedingt schreiben - ich will nicht nachkarten oder jammern." Es klingt nicht nach Jammern. Es klingt eher wie eine glaubwürdige Beschreibung bestimmter Zustände bei einem Fernsehsender.

Es habe ihn sehr mitgenommen, sagt er noch. Und es sei eine Initialzündung gewesen, weshalb er 2004 aufhörte, Drehbücher für andere zu schreiben.

Mit seiner Frau Kia Ahrndsen, einer Sprecherin beim Bayerischen Rundfunk, hatte Steffen damals bereits einen Weinhandel in seinem Wohnort Seeshaupt. Jetzt machten sie auch noch ein Restaurant auf. "Ich dachte damals, ich hänge meinen Beruf richtig an den Nagel."

Er lächelt. Wenn Steffen lächelt, hat das manchmal etwas Schüchternes - gerade so, als warte er erst mal, welche Wirkung die Worte, die er gerade gesagt hat, beim Gegenüber entfalten werden. In diesem Fall lächelt er aber darüber, dass er sich geirrt hat. Und dass er das eigentlich hätte wissen müssen.

"Zwei Jahre haben wir das Restaurant geführt, aber ich war sehr unglücklich", sagt er. Es fehlte ihm das Geschichtenerzählen. Einmal Kreativer, immer Kreativer. Sie verpachteten das Restaurant, und Steffen machte das, was er wollte: selbständig Filme drehen - mit Stoffen, die ihn interessierten.

Es entstand "Bulldogs", sein erster Dokumentarfilm. Es ist eine Liebeserklärung an die Menschen am Starnberger See. Dort hätten die Leute einen weiten Horizont, was nicht nur am See läge, sondern auch daran, dass hier eine schöne Mischung lebe: Künstler, Privatgelehrte, Schauspieler, Arbeiter, Bauern. Und so machte Steffen einen Film über die Höfe am See und über die Leute mit ihren alten Traktoren.

Steffen hat seit 2007 zwölf Dokumentationen gedreht. Jetzt plant er einen Spielfilm, in dem er den undurchsichtigen Tod seines Bruders fiktional verarbeitet. Der Bruder war mit 33 Jahren in den Allgäuer Alpen zu Tode gekommen; möglicherweise, so Steffen, sei er getötet worden. Für ihn, damals 30, sei der frühe Tod ein Auftrag gewesen: "Ich möchte mein Leben so gut wie möglich machen." Und er hörte auf, einfach so herum zu jobben.

Die Premiere von "Alpgeister" findet an diesem Donnerstag, 4. Juli, um 20 Uhr auf der Flussbühne in Wolfratshausen statt.