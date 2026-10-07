Mal bezeichnen sie sich als Freunde, mal bedrohen sie einander – und damit auch gleich den Rest der Welt: Das Verhältnis von Donald Trump und Wladimir Putin ist wechselhaft bis kompliziert, in einer Sache sind sie sich aber einig. „Was wir hier erleben, ist Verrat“, sagt der russische Präsident einmal in diesem Film . „Wo ist der Whistleblower? Warum durfte er das tun?“, fragt der amerikanische Präsident an anderer Stelle.

Die beiden sprechen also von Personen, die Korruption, Missbrauch oder Menschenrechtsverletzungen bekämpfen wollen, die unter großen persönlichen Risiken interne oder illegale Informationen veröffentlichen, an denen die Öffentlichkeit ein berechtigtes Interesse haben könnte. Das sehen nicht alle so, für Machtmenschen wie Putin oder Trump sind Whistleblower Verräter, die verfolgt und ausgeschaltet werden sollen. Der deutsche Dokumentarfilmer Marc Bauder zeigt in seinem Film „Whistleblower“ Jäger und Gejagte, er möchte das System des Whistleblowings erklären und offenlegen.

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Dafür sprach er mit dem Ex-Bankangestellten Jean-Jacques Lumumba, der verdächtige Geldbewegungen mit Verbindungen zum Umfeld des kongolesischen Präsidenten aufdeckte. Zu Wort kommt auch der ehemalige Leiter der Counterintelligence im Weißen Haus: Holden Triplett hat für Geheimnisverrat wenig Verständnis, er fordert volle Härte. Delphine Halgand-Mishra dagegen begleitet und schützt Whistleblower bei der Arbeit. Und auch die Münchner Investigativ-Journalisten und Pulitzer-Preisträger Bastian Obermayer und Frederik Obermaier kommen zu Wort, sie werden zudem am 10. Oktober bei einer Preview im City-Kino zu Gast sein.

Whistleblower, D 2026, Regie: Marc Bauder, Preview mit Gästen am Samstag, 10. Oktober, 17 Uhr, City-Kino, Sonnenstr. 12a; bundesweiter Kinostart am 15. Oktober