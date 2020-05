Normalerweise sind die Kräfteverhältnisse zwischen älterer und jüngerer Schwester festgezurrt. Was aber, wenn sich die Rollen umkehren? In dem Dokumentarfilm Unsere Insel (NL 2019) verbringen die Schwestern Shanna (10) und Mirte (13) unbeschwerte Sommertage auf einer einsamen Insel mitten in einem See - ein wunderschöner Ort, an dem bunte Schmetterlinge und kleine Wasserkreaturen vorbeikommen. Shanna ist die jüngere der beiden. Mittlerweile fühlt es sich für sie aber nicht mehr so an, weil Mirte das Downsyndrom hat. Shanna liebt ihre Schwester, aber manchmal geht sie ihr auch auf die Nerven. Die Regisseurin Lennah Koster erzählt in ihrem Film leichtfüßig und in magischen Bildern von der Welt der Schwestern, ohne dabei die schwierigen Momente der Geschwisterbeziehung zu verstecken. Noch bis 24. Mai kann der 16 Minuten lange Film bayernweit über Dok-Education, das Dokfest-Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche, von Lehrern oder Eltern ausgeliehen werden. Dazu passend gibt es ein Videoseminar, das neben Auskünften der Regisseurin auch kindgerechte Übungen, etwa zu Interviews, enthält. Anmeldungen sind über Maya Reichert, die Leiterin von Dok-Education unter reichert@dokfest-muenchen.de möglich.