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FilmbrancheStoryboard-Zeichner: Künstler, die Kopfkino sichtbar machen

Lesezeit: 4 Min.

Eine kreative Umgebung ist wichtig: Der Storyboard-Zeichner Nils Eckhardt in seinem Arbeitszimmer in Herrsching am Ammersee.
Eine kreative Umgebung ist wichtig: Der Storyboard-Zeichner Nils Eckhardt in seinem Arbeitszimmer in Herrsching am Ammersee. Nila Thiel

Wie wird aus einem Drehbuch ein Film? Nils Eckhardt übersetzt Sprache in Bilder. Seine Storyboards kennt kaum jemand – aber für das finale Werk sind sie enorm wichtig.

Von Kari Egeling

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Betritt man das Arbeitszimmer von Nils Eckhardt, steht man plötzlich mittendrin: in einer Welt aus Bildern und Geschichten. Hunderte Comic-Hefte, darunter „Der kleine Herr Jakob“ und „Tim und Struppi“ stehen in einem weißen Regal dicht aneinandergereiht.

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