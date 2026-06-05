Wie wird aus einem Drehbuch ein Film? Nils Eckhardt übersetzt Sprache in Bilder. Seine Storyboards kennt kaum jemand – aber für das finale Werk sind sie enorm wichtig.

Betritt man das Arbeitszimmer von Nils Eckhardt, steht man plötzlich mittendrin: in einer Welt aus Bildern und Geschichten. Hunderte Comic-Hefte, darunter „Der kleine Herr Jakob“ und „Tim und Struppi“ stehen in einem weißen Regal dicht aneinandergereiht.