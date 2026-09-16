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Filmtipp „Von Scham und Geld“Kampf gegen Ungerechtigkeit in Kosovo

Lesezeit: 1 Min.

Shaban (Astrit Kabashi, Bildmitte) ist mit seiner Familie nach Pristina gezogen und kämpft dort ums Überleben.
Shaban (Astrit Kabashi, Bildmitte) ist mit seiner Familie nach Pristina gezogen und kämpft dort ums Überleben.
Foto: Janis Mazuch / eksystent

Regisseur Visar Morina erzählt in seinem neuen Film „Von Scham und Geld“ von einem kosovarischen Paar in Geldnöten. Kurz vor Kinostart stellt er das preisgekrönte Drama in München persönlich vor.

Von Josef Grübl

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Beim Filmfest München im Juli setzte er sich gegen international geschätzte Mitbewerber wie Arnaud Desplechin, Marie Kreutzer oder Ira Sachs durch, Ende September läuft der Gewinnerfilm des diesjährigen „Cinemasters“-Wettbewerbs regulär in den Kinos an. Ein paar Tage vorher kommen der in Kosovo geborene und in Deutschland aufgewachsene Regisseur Visar Morina und sein Hauptdarsteller Astrit Kabashi aber noch nach München und stellen ihren Gewinnerfilm „Von Scham und Geld“ dem Publikum persönlich vor.

Der Film ist eine internationale Koproduktion, Filmmenschen aus Deutschland, Nordmazedonien, Albanien, Slowenien oder Kosovo waren daran beteiligt. Erzählt wird die Geschichte eines Ehepaars, Shaban und Hatixhe, das mit seinen Kindern in einer ländlichen Gegend in Kosovo lebt. Als sie um ihren Lebensunterhalt betrogen werden, ziehen sie in die Hauptstadt Pristina. Dort lebt die Schwester von Hatixhe, dort nehmen die Neuankömmlinge alle möglichen Jobs an, um irgendwie über die Runden zu kommen. Nur reicht es nicht. Zudem schafft die Unterstützung durch die wohlhabende Schwester Abhängigkeiten, Shaban und Hatixhe fühlen sich gedemütigt.

„Scham ist ein Luxus“, sagt sie einmal zu ihrer Schwester, als Shaban sich in seiner Not als Tagelöhner anbietet – und sich der Schwager um den Ruf der Familie sorgt. Visar Morina ist für diesen Film nach Kosovo zurückgekehrt und hat mit vielen Menschen über ihre Sorgen gesprochen. Die Geschichte könnte aber auch so oder so ähnlich anderswo auf der Welt spielen. Sehr allgemeingültig erzählt er von sozialer Ungerechtigkeit und dem Streben nach etwas menschlicher Würde.

Von Scham und Geld, Regie: Visar Morina, Vorstellung mit Gästen: Samstag, 19. September, 17.15 Uhr, Rio Filmpalast, Rosenheimer Straße 46; bundesweiter Kinostart am 24. September

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