Von Josef Grübl

Macht hoch die Türen: Zum ersten Mal seit drei Jahren findet der Tag der offenen Tür an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) wieder in Präsenz statt. Da die Veranstaltung in den vergangenen Jahren online gut angenommen wurde, gibt es sie jetzt hybrid: Die Besucher können entscheiden, ob sie direkt im Münchner Museumsviertel vorbeischauen oder sich bei den vielen Online-Liveübertragungen dazuschalten wollen. Das Angebot reicht von Vorträgen mit anschließenden Fragerunden über Studienberatung bis zu einem circa 150-minütigen Kurzfilmprogramm am Nachmittag. An der HFF studierten bekannte Filmemacher wie Baran bo Odar, Jantje Friese, Roland Emmerich, Caroline Link oder Marcus H. Rosenmüller. Zusätzlich zu den Regie-Studiengängen kann man sich in den Fächern Produktion, Fernsehpublizistik, Drehbuch, Bildgestaltung, VFX oder Montage ausbilden lassen. Hinzu kommen Studienangebote in den Bereichen Werbung, Bewegtbildjournalismus oder Serielles Erzählen. Alle Angebote an diesem Tag sind kostenlos.

HFF München: Tag der offenen Tür, Sa., 21. Jan., 9 Uhr bis 17.30 Uhr, Bernd-Eichinger-Platz 1