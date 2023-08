Von Josef Grübl

Ob die Letzten die Ersten sein werden oder die Ersten die Letzten, kann ihm eigentlich egal sein. Lukas Nathrath verbindet einfach beides: Sein Spielfilmerstling läuft am 24. August in den Kinos an, er erzählt darin von finalen Angelegenheiten. Denn die gibt es auch in der Generation Y. Jenen Menschen also, die heute in ihren Mittzwanzigern oder Dreißigern sind. Nathrath ist 32 Jahre alt, seine Protagonisten haben in etwa dasselbe Alter, sie müssen etwas beenden, zum Abschluss bringen.