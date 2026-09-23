Sich gegenüberzusetzen und einander in die Augen blicken: Das scheint viele Menschen in ihren Grundfesten zu erschüttern, das ist also ein Fall für die Kunst. Marina Abramović machte eine Performance daraus („The Artist is Present“) und wurde so noch berühmter, als sie es ohnehin schon war. Die Dokumentarfilmer Alexander Kleider und Daniela Michel setzen solche Augen-Blicke ebenfalls sehr kunstvoll um: In ihrem Film „Lovebox“ sitzen sich wildfremde Menschen in einem umgebauten Pferdeanhänger gegenüber, sehr beengt und ohne Ablenkung von außen. Dann fangen sie an zu schauen.

„It’s so amazing“, sagt einer der Teilnehmer. Ein anderer findet es ebenfalls toll, wie er sich seinem Gegenüber öffnen könne. Dann dürfen sie sich erzählen, was Liebe für sie bedeute. „Lovebox“ ist ein soziales Experiment, es geht um Offenheit und Nähe in einer von Argwohn und Abgrenzung geprägten Welt. Schauplatz ist das Festival „AfrikaBurn“, ein Ableger des berühmten Burning-Man-Festivals in Amerika. In der südafrikanischen Wüste erkunden Menschen sich selbst und ihr Umfeld, nicht nur in der titelgebenden Liebeskapsel. „What now“, fragt eine Teilnehmerin nach intensivem Augenkontakt mit einer Frau. Sie wisse es nicht, antwortet diese lachend, man werde es aber herausfinden. Noch mehr Antworten hat Regisseur Alexander Kleider, der am 26. September im Leopold Kino in München zu Gast ist.

Lovebox, D 2026, Regie: Alexander Kleider und Daniela Michel, Publikumsgespräch am Samstag, 26. September, 20.30 Uhr, Leopold Kino; weitere Vorstellungen am 24., 25. und 28. September