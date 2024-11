Let’s talk about Sex

Florian David Fitz und Julia Koschitz wollen in der Kinokomödie „Der Vierer“ ihre Beziehung aufpeppen. Ein Gespräch über erotische Abenteuer, Partnerschaft und Midlife-Crisis.

Interview von Josef Grübl

Vier sind zwei zu viel, in klassischen Beziehungsmodellen und in Interviews. Deshalb findet das Gespräch zur Kinokomödie „Der Vierer“ mit dem Hauptdarsteller-Paar Julia Koschitz und Florian David Fitz statt. Beide leben in München und sind seit vielen Jahren befreundet. Entsprechend entspannt wirken sie beim Interviewtermin im Bayerischen Hof, die zwei Schauspiel-Stars ziehen einander auf und lachen bei fast allen Antworten – selbst bei jenen, die sie später nicht mehr veröffentlicht haben wollen. Viel zu erzählen haben sie trotzdem, die beiden ergänzen sich auf der Leinwand und im Interview perfekt.