Von Josef Grübl

Das älteste Open-Air-Kino Münchens ist gar nicht so alt, zumindest wenn man es mit dem zweitältesten Open-Air-Kino vergleicht: Im Sommer 1995 konnte man im Westpark erstmals Filme unter freiem Himmel sehen – und nur wenige Wochen später am Königsplatz. „Gleich am ersten Abend gab es einen unerwarteten Schauer, die Hälfte der Gäste war patschnass“, erinnert sich Peter Mopils an den 1. Juli 1995 im Westpark. Der Stimmung habe das keinen Abbruch getan, sagt der Gründer und Veranstalter von „Kino, Mond und Sterne“. Es seien viele Anwohner dagewesen, die kurz nach Hause gingen, sich umzogen und danach wiederkamen.