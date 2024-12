Das Weihnachtsfest steht vor der Tür, doch nicht alle sind in festlicher Stimmung: Im irischen Dokumentarfilm So This Is Christmas etwa will ein Vater mit seinen Söhnen so feiern wie in den Jahren zuvor. Nur ist nichts mehr so wie zuvor: Seine Frau ist gestorben, für die Kinder ist es das erste Weihnachten ohne ihre Mutter. Der Film begleitet mehrere Kleinstadtmenschen durch die Adventszeit; sein Einfühlungsvermögen und der feine Sinn für Humor machen ihn zu etwas Besonderem. Zu sehen ist er am 21. und 22. Dezember zur Mittagszeit im Monopol Kino .

Kleinere Kinder dürften beim Animationsfilm Niko 3: Reise zu den Polarlichtern (läuft unter anderem im Mathäser, Studio Isabella, Rex oder Kino Solln) in Festtagsstimmung geraten, auch der norwegische Film Weihnachten in der Schustergasse (läuft in den Museum-Lichtspielen, im Cadillac oder Breitwand Gauting) richtet sich an ein junges Publikum. Nostalgiker können sich über den Chevy-Chase-Klassiker Schöne Bescherung freuen (läuft am 22. Dezember im Royal). Die romantische Komödie The Holiday (auch bekannt als: „Liebe braucht keine Ferien“) mit Cameron Diaz und Jude Law hat ebenfalls viele Fans, sie läuft am 22. und 25. Dezember in der Originalfassung im Monopol Kino.

Auch das Filmmuseum ist in Festtagsstimmung: Hier stehen Weihnachtsfilmklassiker auf dem Spielplan, unter anderem der Frank-Capra-Evergreen It’s a Wonderful Life mit James Stewart (am 22. Dezember) oder die 1970 entstandene Filmsatire Nicht nur zur Weihnachtszeit nach der gleichnamigen Erzählung von Heinrich Böll (am 20. Dezember).