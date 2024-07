Taxis haben unter Filmleuten nicht unbedingt den allerbesten Ruf – es sei denn, man braucht selbst gerade eins, um etwa von einer Premiere zum Bahnhof zu kommen. Ansonsten sind Filme über Taxler (oder der Gerichtigkeit halber auch über Taxlerinnen) oft konstruiert und die Konflikte mit ihren Fahrgästen beliebig. Aber es gibt Ausnahmen, so wie es im Leben überall Ausnahmen gibt: Das Neue Rottmann Kino zeigt im Rahmen der Filmkunstwochen eine Reihe mit ausgezeichneten Taxi-Filmen. Da steigt man gerne ein, zu Robert de Niro etwa in Martin Scorseses Meisterwerk „Taxi Driver“ (läuft am 10. und 13. August) oder zu Jafar Panahi in sein 2015 auf der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnetes „Taxi Teheran“ (4. August).

Gezeigt werden auch die französische Tragikomödie „Im Taxi mit Madeleine“ (6. August) oder „Night on Earth“ (14. August): In diesem 1991 entstandenen Episodenfilm von Jim Jarmusch geht es auf die Straßen von Los Angeles, New York, Paris, Rom und Helsinki; hinterm Steuer sitzen Stars wie Winona Ryder oder Armin Mueller-Stahl. Auch ein neuer Taxi-Film hat es in diese Reihe geschafft: „Daddio – Eine Nacht in New York“ lief erst vor ein paar Wochen in den Kinos an, hier fährt ein älterer Macho (Sean Penn) eine junge Frau (Dakota Johnson) nachts vom New Yorker Flughafen JFK nach Manhattan. Wegen der tollen Darsteller und guten Dialoge fährt man gerne mit (5. August).

Filmreihe „Mit dem Taxi durch die Filmgeschichte“, noch bis 14. August, Neues Rottmann Kino, Rottmannstraße 15