Das Filmmuseum ehrt in seinem aktuellen Programm bekannte Filmemacher und Stars wie Robert Altman oder Sally Hawkins (ab Januar 2025), auf dem Spielplan stehen aber auch Hommagen an nicht ganz so berühmte Filmkünstler wie Ousmane Sembène oder Ester Krumbachová. Letztere war eine tschechische Kostümbildnerin, Drehbuchautorin und Regisseurin, vor einigen Monaten wäre sie 100 Jahre alt geworden (sie starb 1996 in Prag).