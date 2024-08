Im September wird er 75 Jahre alt, in Venedig wird der Spanier seinen ersten englischsprachigen Spielfilm vorstellen („The Room Next Door“), beim Festival in San Sebastián erhält er den Ehrenpreis. Vor ein paar Monaten erschien ein Buch mit seinen Kurzgeschichten („Der letzte Traum“), vor ein paar Tagen eine opulente DVD-Box mit Almodóvar-Hits wie „Alles über meine Mutter“, „Sprich mit ihr“ oder „Volver“.

Auch in den Münchner Kinos kann man sein Werk wiederentdecken: Den Auftakt macht das Studio Isabella, das im Rahmen seiner „Cine Español“-Reihe jeden Mittwoch im September einen Almodóvar-Film zeigt. Los geht es mit dem clever verschachtelten Melodram „Zerrissene Umarmungen“, in dem es um einen blinden Regisseur und seine große Liebe (Penélope Cruz) geht, um Eifersucht, Betrug und zerstörte Filmaufnahmen. In den Wochen darauf stehen die meisterhafte Frankenstein-Variation „Die Haut, in der ich wohne“ sowie die beiden Mutter-Tochter-Geschichten „Julieta“ und „Parallele Mütter“ auf dem Spielplan.

Zerrissene Umarmungen – Los abrozos rotos, E 2009, Regie: Pedro Almodóvar, Mittwoch, 4. September, 18.20 Uhr, Studio Isabella, Neureutherstraße 29