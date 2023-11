Los geht es am 26. November im Werkraum der Kammerspiele; auf dem Programm steht unter anderem ein Film über einen Jugendlichen aus Uganda, der mit der Realität des amerikanischen Traums konfrontiert wird. Auch Filme aus dem Jemen, Iran, Afghanistan, Bergkarabach oder der Ukraine werden an den sechs Festivaltagen gezeigt. "Kino Asyl" findet an Orten wie dem NS-Dokumentationszentrum, dem Bellevue di Monaco, der HFF oder dem Gasteig HP8 statt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Kino Asyl, So., 26. Nov., bis Fr., 1. Dez., versch. Orte in München