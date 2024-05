In Erinnerung an den im April verstorbenen Verhoeven bringt das Filmmuseum "o.k." zurück auf die Leinwand. Erzählt wird eine wahre Geschichte aus dem Vietnamkrieg: Während einer Waffenruhe vergewaltigten und ermordeten US-amerikanische Soldaten 1966 ein vietnamesisches Mädchen. Verhoeven ließ das mit Brecht'schen Verfremdungseffekten nachspielen: Gedreht wurde in einem Forst bei Grünwald, die Schauspieler (unter anderem Friedrich von Thun, Gustl Bayrhammer und Eva Mattes in ihrer ersten Kinorolle) sprachen Bairisch, trugen aber amerikanische Namen und Uniformen. Die Botschaft war ebenso klar wie zeitlos: Auch wer im Krieg für "die Freiheit" kämpft, ist zu Gräueltaten fähig.

Der US-Regisseur George Stevens empfand den Film als Provokation und wollte ihn in seiner Funktion als Jurypräsident vom Wettbewerb ausschließen lassen. Das sorgte bei seinen Mitjuroren für Unmut - und so wurde die Berlinale (zum ersten und einzigen Mal in ihrer Geschichte) vorzeitig abgebrochen. Zusätzlich zum Film wird an diesem Abend ein im Jahr 2020 aufgezeichnetes Gespräch zwischen Michael Verhoeven und seinem Produzenten Rob Houwer gezeigt.

o.k., D 1970, Regie: Michael Verhoeven, Do., 23. Mai, 19 Uhr, Filmmuseum , St.-Jakobs-Platz 1