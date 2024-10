Was er sagte, war nicht so wichtig. Wie er es sagte, umso mehr: Als Alfred Hitchcock im Jahr 1966 zu Gast war bei der Fernsehsendung „Frankfurter Stammtisch“, sprach er recht flüssiges Deutsch. Der Meisterregisseur („Psycho“, „Vertigo“) hatte die Sprache als junger Mann gelernt, als er in Babelsberg beim Film eines anderen Regisseurs mitarbeitete und 1925 in München seine ersten eigenen Filme inszenierte.

Sein Regiedebüt „The Pleasure Garden“ entstand unter recht abenteuerlichen Bedingungen in Geiselgasteig und in Italien. Für das im Anschluss gedrehte Drama „The Mountain Eagle“ blieb er gleich in München, die Außenaufnahmen fanden im verschneiten Tirol statt. Es ist der einzige Film aus Hitchcocks Œu­v­re, von dem es keine Kopien mehr gibt – er gilt als verschollen. In München machte der Regisseur also seine ersten beruflichen Schritte, schon damals an seiner Seite: Die Editorin und Drehbuchautorin Alma Reville.

„Als ich Alma einen Heiratsantrag machte, lag sie in der oberen Koje einer Schiffskabine“, erzählte Hitchcock einmal, das sei auf einer Rückreise von Kiel nach London gewesen. Der Zeitpunkt war eher suboptimal: „Sie war seekrank.“ Nachlesen kann man diese Episode in Thilo Wydras Doppelbiografie „Alma & Alfred Hitchcock“, die der Autor am 10. Oktober in München vorstellen wird. Hitchcock-Bücher gibt es viele, über die Rolle seiner Frau wurde bislang aber nur wenig geschrieben. Die beiden waren 53 Jahre lang verheiratet, im Laufe seines Lebens führte er bei 53 Filmen Regie. An fast allen war die Filmeditorin und Drehbuchautorin Alma Reville beteiligt, sie war beruflich und privat seine engste Vertraute.

Der Veranstaltungsort der Buchpremiere ist mit Bedacht gewählt, logierten die Hitchcocks doch bei jedem ihrer vielen München-Besuche im Bayerischen Hof. Wydra ist ein ausgewiesener Hitchcock-Experte, er hat sich in mehreren Büchern mit dem „Master of Suspense“ beschäftigt (sowie mit den Hitchcock-Blondinen Grace Kelly und Ingrid Bergman). Rund um die Lesung im Dachgarten des Hotels wird es ein moderiertes Bühnengespräch und danach einen Empfang geben.

Buchpremiere „Alma & Alfred Hitchcock – Eine Liebe fürs Leben“, Do., 10. Oktober, 19.30 Uhr, Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2-6, Moderation: Susanne Hermanski (SZ)