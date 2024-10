Queeres Filmfestival in München

Von Josef Grübl

Queer ist nicht gleich queer: Das wissen nicht nur Menschen, die sich dem nicht heteronormativen Teil der Gesellschaft zuordnen, die so einzigartig sind wie alle anderen auch. Das erkennen auch Filmemacherinnen und Filmemacher, die im Auftrag von Redaktionen oder Institutionen eine möglichst große Bandbreite gesellschaftlichen Lebens abbilden sollen – und doch oft auf Darstellungen aus dem schwulen oder lesbischen Klischeehandbuch zurückgreifen. Das große Publikum mag sich an LGBTQ-Charaktere in Filmen und Serien gewöhnt haben: Aber versteht es sie auch?