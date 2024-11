Die Amerikaner haben gerade erst gewählt, in Deutschland dürfen die Menschen im Februar an die Urnen. Wer bis dahin Wahl-Entzugserscheinungen bekommen sollte, kann ins Kino gehen: In „Konklave“ geht es (wie der Titel bereits verrät) um eine Papstwahl. Dafür versammeln sich die stimmberechtigten Kardinäle in einem abgeschlossenen Raum im Vatikan und beraten so lange, bis sie sich mehrheitlich auf einen Kandidaten geeinigt haben. Lassen sie weißen Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle aufsteigen, weiß der Rest der Welt: Wir haben einen neuen Papst.