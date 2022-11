Von Josef Grübl

Nach "Wunderschön" kommt "Einfach mal was Schönes": Karoline Herfurth landete Anfang des Jahres mit ihrem Film über Frauen im Optimierungswahn einen Millionenhit, jetzt legt sie mit einer Tragikomödie über eine Frau mit Kinderwunsch nach. Wieder hat die Berlinerin am Drehbuch mitgeschrieben, wieder führte sie Regie. Die von ihr gespielte Enddreißigerin Karla will schwanger werden, bevor es zu spät ist - notfalls ohne passenden Partner. Da Familienplanung ohne Familie selten klappt, mischen sich bald Karlas Lieben mit ein: Ihre Mutter (Ulrike Kriener) wurde von ihrem Mann für eine Andere verlassen, seitdem betrinkt sie sich und wird von Karla in E-Scooter-Unfälle verwickelt.

Ihre Schwestern (Nora Tschirner und Milena Tscharntke) sind wahlweise überempfindlich oder überfordert, ihre beste Freundin (Jasmin Shakeri) ist zu aufmerksam, ihr Verehrer (Aaron Altaras) zu jung. Das ist schön erzählt und inszeniert, noch schöner wird es für die Kinobesucherinnen und -besucher in München und Nürnberg: Karoline Herfurth stellt ihren Film persönlich vor, am Donnerstag, 18. November, kommt sie zuerst ins Münchner Mathäser, danach fährt sie weiter nach Nürnberg ins Cinecittà.

Einfach mal was Schönes, D 2022, Besuch von Karoline Herfurth, Do., 17. Nov., 18 Uhr, Mathäser, Bayerstr. 3-5; der Film läuft auch im Cinemaxx, Leopold, Rio, Rex, Arri oder Sendlinger Tor Kino