Am 7. Oktober jährt sich der Angriff der Palästinenser-Organisation Hamas auf Israel zum ersten Mal, seitdem hält der Krieg im Nahen Osten die Welt in Atem. Noch vor diesem Angriff entstand Henrika Kulls Film „Südsee“: Darin fahren eine junge Deutsche und ein Israeli in ein Haus in den Bergen zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Dort wollen sie den Bombenalarmen in der City entkommen – denn diese gab es auch vor Kriegsbeginn schon regelmäßig in Israel. So verbringen die beiden jungen Menschen im Schutz des Raketenabwehrsystems Iron Dome zwei intime Tage am Pool.