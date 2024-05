Iran kommt nicht zur Ruhe, nach der Eskalation im Nahost-Konflikt, den Nachrichten über ein Nuklearprogramm und dem Tod von Präsident Raisi stehen schon bald Neuwahlen im scheinbar unberechenbaren Gottesstaat an. Wer etwas mehr über das Land erfahren will, das über die Nachrichten hinausgeht, sollte in den kommenden Tagen das Münchner Werkstattkino besuchen: Dort findet zum zweiten Mal das Iranische Dokumentarfilmfestival statt, an vier Tagen werden 16 Filme (darunter mehrere Kurzfilme in Programmblöcken) aus dem vorderasiatischen Staat aufgeführt.