Dieser nur vier Minuten kurze Film eröffnet am Freitag, 12. Juli, die Jahresschau der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF). Drei aufeinanderfolgende Abende lang werden aktuelle Kurzfilme und Werbespots der Studierenden aufgeführt, insgesamt 23 Produktionen stehen auf dem Spielplan. Der kürzeste Film dauert gerade einmal zwei Minuten, der längste hat eine Laufzeit von 29 Minuten.

Die Veranstaltung findet im Innenhof der HFF als Kino-Open-Air statt, womit wir bei jener Gruppe wären, die sich nicht fürchtet: Wenn es draußen dunkel wird, können sich die Gäste auf ein sehr buntes und vielseitiges Filmprogramm freuen, man sitzt auf Liegestühlen oder auf eigenen Picknickdecken.

Am Eröffnungsabend steht zudem eine Preisverleihung an: Eine Jury zeichnet den überzeugendsten Beitrag aus dem Jahresschau-Programm aus, der Preis ist mit 4000 Euro dotiert. Die Entscheidung dürfte schwerfallen, stehen doch Produktionen aus sehr unterschiedlichen Genres zur Wahl, unter anderem Kurzspielfilme, Dokumentarfilme, Essays, Experimentalfilme und sogenannte Social Spots.

Detailansicht öffnen „Das Zittern der Aale“ erzählt von einer Münchner Sommerromanze. (Foto: Apollonia Film)

Gleich in zwei Filmen geht es um Schwangerschaftsabbrüche: In „The Silence of 600 Million Results“ sieht man nur das Handydisplay einer Frau zwischen positivem Test und Abtreibung, in „Human Being Being Human“ geht es nach Malta, wo es ein besonders strenges Abtreibungsverbot gibt. In der Doku „Amor sei mit dir“ treffen junge und alte Menschen zwischen 20 und 82 aufeinander und reden über Liebe, Sex und alternative Beziehungsmodelle. „Das Zittern der Aale“ erzählt von einer Münchner Sommerromanze, „Die Würstchen“ von einem jungen Mann und seiner neuen Fußballmannschaft.

Der Eintritt zu allen drei Abenden ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Falls das Wetter nicht mitspielen sollte, geht es in die Kinosäle der HFF.

Jahresschau der HFF München, Fr., 12., bis So., 14. Juli, Einlass: 20.30 Uhr, Innenhof der HFF, Bernd-Eichinger-Platz 1