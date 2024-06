Deutschland im Sommer 2024: Überall schauen die Menschen Fußball , nicht nur in den Fußballtempeln der Republik, sondern auch in Biergärten, Eckkneipen oder zu Hause vor dem Fernseher. Auch im Kino rollt der Ball, genauer gesagt in Marc Rothemunds Film „Wochenendrebellen“: In dieser Adaption eines auf wahren Begebenheiten basierenden Buchs suchen ein Vater (Florian David Fitz) und sein autistischer Sohn nach einem Lieblingsfußballverein für den Junior. Da dieser (Cecilio Andresen) sehr genaue Vorstellungen darüber hat, wie die Schuhe der Spieler oder das Nachhaltigkeitsmanagement im Stadion auszusehen haben, dauert das Ganze etwas länger: Die beiden sind fortan jedes Wochenende unterwegs, um die Stadien der ersten drei deutschen Fußball-Ligen zu inspizieren.

„Wochenendrebellen“ feierte vergangenen Herbst in München Premiere, jetzt kehrt der Film auf die große Leinwand zurück: Die Open-Air-Kinos im Westpark und am Olympiasee zeigen ihn im Juli, der Gloria Palast am Stachus bereits am 25. Juni. Das Kino mit den luxuriösen Ledersesseln und dem Platz-Service veranstaltet derzeit ein „Kino-Sommer-Festival“: Bis 10. Juli werden Publikumsfavoriten zum Schnäppchenpreis aufgeführt, auch das benachbarte Mathäser beteiligt sich an dieser Aktion. Auf dem Spielplan stehen unter anderem deutsche Kinohits wie „Rehragout-Rendezvous“, „Wunderschön“, „Enkel für Fortgeschrittene“ oder „Der Nachname“.

Kino-Sommer-Festival, täglich bis 10. Juli, Mathäser, Bayerstraße 3–5 und Gloria Palast, Karlsplatz 5