Drei sind bekanntlich einer zu viel, zumindest in amourösen Angelegenheiten. Doch in Sachen Filmpremieren kann es nicht genug davon geben: Die französische Komödie „Liebesbriefe aus Nizza“ feiert Dreifachpremiere in München, im Rio, im Mathäser und bei „Kino, Mond & Sterne“. Der Regisseur Ivan Calbérac („Weinprobe für Anfänger“) reist zu diesem Anlass an, begleitet wird er vom Schauspieler Sebastien Chassagne (der im Film in einer Nebenrolle zu sehen ist).