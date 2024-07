Noch bis zum Wochenende findet das Filmfest München statt, im Filmmuseum etwa stehen unter anderem die Filme aus der Hommage an Shin’ya Tsukamoto auf dem Spielplan. Festlich geht es gleich danach weiter: Am Dienstag, 9. Juli, starten im Kinosaal des Filmmuseums die Internationalen Stummfilmtage. Wie immer gibt es Live-Musikbegleitung bei den Aufführungen, es musizieren unter anderem Neil Brand und Stephen Horne aus London, Richard Siedhoff und Mykyta Sierov aus Weimar oder das Münchner Stummfilmkonzert-Ensemble rund um Sabrina Zimmermann, Mark Pogolski und Masako Ohta.

Am Eröffnungsabend wird unter anderem die 100 Jahre alte Komödie „The Navigator“ von und mit Buster Keaton gezeigt, darin spielt dieser einen Millionärsspross, der mit seiner Angebeteten auf einem verlassenen Dampfschiff über die Meere treibt. Neu restauriert wurde der 1921 entstandene deutsche Stummfilm „Genuine“ von Robert Wiene (läuft am 10. Juli), in einer 35mm-Farbkopie wird das schwedische Drama „Terje Vigen“ von Victor Sjöström aufgeführt (11. Juli). In den Tagen und Wochen darauf gibt es noch Filme von Ernst Lubitsch, Franz Osten oder Walt Disney zu sehen, auch ein Kurzfilmabend mit Stan Laurel und Oliver Hardy steht auf dem Programm.

Internationale Stummfilmtage mit Live-Musikbegleitung, Di., 9., bis So., 28. Juli, Filmmuseum, Sankt-Jakobs-Platz 1