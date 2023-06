Die deutsche Schauspielerin Barbara Sukowa lebt in New York, zum Filmfest kam sie nun nach München.

Interview von Josef Grübl

Beim Filmfest in München hat sie gerade den Cine-Merit-Award erhalten, für ihre Verdienste in der Filmkunst. Klingt hochtrabend, doch Barbara Sukowa macht einfach weiter: Die deutsche Schauspielerin mit internationaler Karriere hat das Künstlerdrama "Dalíland" mitgebracht, demnächst wird sie auch in der deutschen Kinokomödien-Fortsetzung "Enkel für Fortgeschrittene" zu sehen sein. Seit 30 Jahren lebt sie in New York, beim Interview im Bayerischen Hof zeigt sie sich unbefangen und frei von jeder Eitelkeit.