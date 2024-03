Wellenreiten in der Stadt, das gehört zu München wie das Filmfest. Das Kinofestival greift das Wasserthema nun in seinem Erscheinungsbild auf.

Das Kinofestival an der Isar hat sich ein neues Erscheinungsbild verpasst. Frisch und dynamisch will man sein. Ob die Wogen der Begeisterung auch aufs Publikum überschwappen, wird sich im Sommer zeigen.

Von Josef Grübl

Bei Heidi Klums alljährlich stattfindender Rekrutierungsveranstaltung von zukünftigen Reality-TV-Gesichtern ging es kürzlich zu einem Fotoshooting ans Meer. Solche Strandausflüge soll es im echten Model-Leben auch geben, insofern ergab das durchaus Sinn. Die Aspirantinnen (und neuerdings auch Aspiranten) standen also knietief im Wasser und warfen sich in allerlei Posen, dummerweise wurden sie dabei von herannahenden Wellen überspült. Das sorgte für eher mittelhohe Begeisterungswellen, so eine Wasserwalze kann einem aber auch wirklich den Tag (oder die Frisur) versauen.