Von Josef Grübl

Im Angebot wären: eine Krippe ohne Jesusfigur, ein Bügeleisen, Geweihe, Gemälde, Pelzmäntel und noch viel mehr Tand. Das Pfandleihhaus im polnischen Bytom ist bis auf den letzten Winkel vollgestopft, der Inhaber und seine Frau wissen kaum noch wohin mit all den Sachen. Trotzdem erfüllt ihr Geschäft eine wichtige Funktion, es ist der einzig verbliebene Treffpunkt in der Gegend.

Mit "Lombard" ("Das Leihhaus") taucht der Pole Łukasz Kowalski in dieses Biotop ein, der Dokumentarfilm ist jetzt beim "Mittel Punkt Europa Filmfest" zu sehen. Das Festival gibt es seit sieben Jahren, und es findet im Münchner Filmmuseum statt, gezeigt werden Filme aus Osteuropa, die man im regulären Kinoprogramm (und auch bei anderen Festivals) nicht oder nur selten zu sehen bekommt.

Insgesamt zwölf Filme stehen auf dem Programm, aus Ungarn, Tschechien, Belarus, Polen, der Slowakei und der Ukraine. Mit einer ukrainischen Produktion wird das Festival am 2. März auch eröffnet: "Pamfir" ist das Spielfilmdebüt von Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, seine Premiere feierte es im vergangenen Jahr in Cannes. Erzählt wird die Geschichte eines ehemaligen Schmugglers, der als Brunnenbauer im Ausland arbeitet und für einen kurzen Besuch in seinen Heimatort zurückkehrt. Um seinem Sohn aus einer Notlage zu helfen, muss er noch einen "Job" erledigen - und das ausgerechnet während des Malanka-Karnevals mit all seinen kunstvoll verkleideten Bären und Kreaturen.

Einige Filmemacher stellen ihre Werke persönlich vor, der Pole Andrei Kutsila ("Swiataja wada - Holy Water") etwa, oder der ungarische Regisseur Gábor Fabricius. Dessen Drama "Eltörölni Frankot" ("Erasing Frank") erzählt vom Sänger einer Punkband, der im Budapest des Jahres 1983 von der Polizei festgenommen und in eine psychiatrische Anstalt gebracht wird.

Am Ende schlägt das Festival etwas heiterere Töne an: "Mimorádná událost" ("Emergency Situation") vom tschechischen Regisseur Jirí Havelka erzählt von den Passagieren eines Bummelzugs, der durch die böhmische Provinz zuckelt. Als der Zug rückwärts rollt und offenbar auch noch führerlos ist, geraten sie in Panik - zumindest ein bisschen. Man ist ja schließlich nicht in einem Hollywood-Katastrophenfilm.

Mittel Punkt Europa Filmfest, Do., 2., bis So., 12. März, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1