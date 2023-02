Sie heißen Arno, Ewald, Johannes, Anita, Heinz, Waldemar, Edith und Werner. Sie sind zwischen 1933 und 1943 geboren und auf einem Bauernhof in Pommern aufgewachsen. Die sechs Brüder und zwei Schwestern stehen im Mittelpunkt von Christoph Weinerts Dokumentarfilm "Acht Geschwister", der gerade erst bundesweit in den Kinos angelaufen ist. Darin erinnern sie sich an ihre Flucht mit den Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch an die Zeit des Kalten Krieges, als sie durch die innerdeutsche Grenze voneinander getrennt waren. Jetzt sind sie in ihren Achtzigern und reisen gemeinsam in ihr Heimatdorf zurück. Auf Reisen geht auch der Film: Am Mittwoch, 15. Februar, kommen der Regisseur und zwei der Geschwister nach München, im Rottmann Kino beantworten sie nach der Filmvorführung die Fragen des Publikums.

Acht Geschwister, D 2023, Regie: Christoph Weinert, Film und Gespräch, Mi., 15. Feb., 18 Uhr, Neues Rottmann Kino, Rottmannstr. 15