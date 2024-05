Endgültige Zahlen können also erst nächste Woche bekannt gegeben werden, laut Festivalleiter Daniel Sponsel kamen aber rund 35000 Gäste in die vom Dok-Fest genutzten Kinos und Spielstätten. Damit habe man das Vorjahresergebnis bestätigt, die Besuchszahlen in den Spielstätten seien nahezu identisch.

39. Münchner Dokumentarfilmfestival : Was das Dok-Fest zu bieten hat 109 Filme aus 51 Ländern sind im Mai in München zu sehen, ein Großteil davon auch per Stream. Schwerpunkte der 39. Festivalausgabe sind der Zustand der Demokratie, Online-Überwachung, KI und Kulturthemen. Der große Überblick. Von Bernhard Blöchl, Josef Grübl und Barbara Hordych

Ein Film über Japaner, die über Nacht verschwinden, gewann einen der Hauptpreise ("Johatsu - Into Thin Air", Dok-international, 10000 Euro). Weitere Auszeichnungen gingen an "Zwischen uns Gott" (Dok-deutsch, 7500 Euro) und "Kamay" (Dok-Horizonte, 5000 Euro). Den mit 5000 Euro dotierten FFF Förderpreis erhielt "Exile Never Ends" (über die Abschiebung eines türkisch-stämmigen Manns), der Megaherz Student Award, dotiert mit 3000 Euro, wurde an "Hausnummer Null" (ein Film über Obdachlosigkeit und Drogensucht) vergeben.

Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer durften abstimmen: Der Publikumspreis ging an den Dokumentarfilm "Jenseits von Schuld", der die Geschichte der Eltern des sogenannten "Patientenmörders" Niels Högel erzählt.