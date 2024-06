Geschrieben wurde der Song einst für ein Broadway-Musical, doch als Fußballhymne ist er weltweit bekannt: „You’ll Never Walk Alone“ singen die Fans des FC Liverpool seit Jahrzehnten im Stadion, auch in Glasgow oder Dortmund grölt man gerne mit. Die Mutmach-Botschaft des Lieds wird aber auch anderweitig genutzt, vom Alpen-Film-Festival etwa: Die diesjährige Filmtour steht ebenfalls unter dem Motto „You’ll Never Walk Alone“, was in den Bergen nochmal eine andere Bedeutung hat. Zu zweit oder in der Gruppe meistert man einen Klettersteig oder eine Gipfeltour eben oft leichter.