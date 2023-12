Am kürzesten Tag des Jahres sollen Kurze im Kino groß herauskommen - also Kurzfilme, die im regulären Programm oft übersehen werden. 2011 startete in Frankreich "Le jour de plus court", ein Jahr später kam "Der Kurzfilmtag" nach Deutschland, mittlerweile gibt ihn in mehr als 20 Ländern. Am 21. Dezember werden also kurze Filme aufgeführt, nicht nur in Kinos, sondern auch in Kirchen oder Kulturzentren. Das Motto lautet "In der Schwebe" und lädt laut den Veranstaltern dazu ein, "Zwischenzustände zu reflektieren und die Verbindung von Unsicherheit und Gleichgewicht zu erforschen".