Insgesamt sechs Filme werden an drei Tagen gezeigt, aus Ländern wie Tunesien, Somalia, Senegal oder der Demokratischen Republik Kongo. Eröffnet werden die Filmtage mit dem sudanesischen Drama „Goodbye Julia“, das 2023 seine Premiere beim Festival in Cannes feierte und eine Geschichte zweier Frauen vor dem Hintergrund der unmittelbar bevorstehenden Teilung des Landes erzählt. Ein Filmgespräch via Zoom ist am Abend des 12. Oktobers geplant: Nach der Vorführung seines autobiografisch geprägten Spielfilmdebüts „Augure/Omen“ (in dem ein Mann nach langer Abwesenheit in sein Heimatdorf zurückkehrt) will der kongolesisch-belgische Regisseur Baloji die Fragen des Publikums beantworten.

Afrikanische Filmtage, Freitag, 11., bis Sonntag, 13. Oktober, Gasteig HP8, Hans-Preißinger-Straße 8