Von Josef Grübl

Wenn Alphamänner Komplimente verteilen, sprechen sie gerne von den starken Frauen, die hinter ihnen stehen würden, die ihnen „den Rücken freihielten“. Die Rollenverteilung zweifeln sie aber nie an, das Verhältnis von „hinten“ und „vorn“. Alma Reville stand ebenfalls zeitlebens hinter ihrem Mann, wobei das auch an der Physiognomie der beiden lag: Ihre Stärke verteilte sich auf gerade einmal einen Meter fünfzig Körpergröße, damit verschwand sie regelrecht hinter ihrem rund zwanzig Zentimeter größeren und deutlich fülligeren Gatten. Sie war es aber, die im Hintergrund die Fäden zog, die ihren Daumen hob oder senkte über seine Filmprojekte. Ohne diese kleine große Frau wäre er also nie zu dem Jahrhundertgenie geworden, das er war. Sein Name: Alfred Hitchcock.