Wer in bestimmten Münchner Kreisen etwas auf sich hält, besucht nicht nur eine Veranstaltung pro Abend, sondern mehrere. Event-Hopping ist zum Volkssport geworden, die stets nach dem nächsten großen Ereignis schielende Meute zieht immer weiter: „In ist, wer drin ist“, das gilt heute eben mehr denn je. Auch die Kinos haben sich darauf eingestellt, regelmäßig bieten sie Sondervorstellungen oder andere Event-Aufführungen an: So kommt etwa Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith ab 24. April für ein paar Tage zurück auf die große Leinwand, ins Mathäser, Monopol, Cinema oder Cinemaxx. Anlass ist der zwanzigste Geburtstag von George Lucas' Kinohit . Noch etwas älter ist der Schwarzenegger -Kracher Red Heat : Der Actionfilm aus dem Jahr 1988 kommt am 6. Mai im Rahmen der Reihe „Best of Cinema“ zurück in die Kinos.

Im Zuge der Eventisierung der Kinos laufen ebendort nicht mehr nur Filme. Am 26. April etwa wird die Mozart-Oper Le Nozze di Figaro aus der Metropolitan Opera in New York weltweit live übertragen, in München sind das Gloria, Arri oder Kino Solln dabei. Am 14. Mai legt das Royal Opera House nach, dann wird Wagners Die Walküre unter der Regie von Barrie Konsky live aus London übertragen. Ein besonderes Ereignis steht auch am 26. April im Schwabinger Rationaltheater an: Unter dem Motto Forgotten Nitro werden wiederentdeckte Filmkopien auf originalem 16mm-Material aufgeführt. Das genaue Programm wollen die Veranstalter vorab nicht verraten, sie kündigen aber eine „faszinierende Reise durch die Filmgeschichte“ an. Und der Eintritt ist frei.

Einen Blick in die Vergangenheit verspricht auch das Münchner Filmmuseum: Zum achtzigsten Jahrestag des Kriegsendes in Europa werden in den kommenden Wochen Filme aus und über jene Zeit aufgeführt. Den Auftakt macht am 25. April Edgar Reitz' Spielfilm Stunde Null (1977), er beschreibt darin den besonderen Augenblick zwischen Krieg und Frieden im Jahr 1945. Der Regisseur wird an dem Abend persönlich anwesend sein. Das Theatiner Kino hat am 25. April ebenfalls Regiebesuch: Kathrin Jahrreiss stellt ihren Dokumentarfilm Der dritte Bruder vor. Darin zeichnet sie das komplexe Bild einer deutsch-jüdischen Familie nach, einer der titelgebenden Brüder ist ihr Großvater.

Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes in Europa zeigt das Filmmuseum am 25. April den Spielfilm „Stunde Null“ von Edgar Reitz. (Foto: Reitz Medien)

Einen Tag später, am 26. April, steht im Werkstattkino eine Sonderveranstaltung an: Die Umweltanthropologin Iris Pakulla bringt ihren Dokumentarfilm Angry Spirits mit, darin geht es um eine junge Erotiktänzerin aus der Mongolei, die von dunklen Mächten heimgesucht wird. Einen französischen Filmabend mit Gast erwartet die Gäste des Neuen Rottmann Kinos am 30. April: Gezeigt wird die Horrorkomödie Balconettes, die von drei Freundinnen aus Marseille und ihrem attraktiven Nachbarn erzählt. Als dieser das Frauentrio zu sich einlädt, nimmt der Abend einen ebenso unerwarteten wie blutigen Verlauf. Eine der Hauptdarstellerinnen, Sanda Codreanu, ist an diesem Abend zu Gast im Kino. Mitte Mai startet in den Kinos das Drama Sieben Tage, das von einer iranischen Menschenrechtsaktivistin auf Hafturlaub erzählt. Regisseur Ali Samadi Ahadi geht vorab auf Kinotour, am 6. Mai stellt er seinen Film im Rio Filmpalast vor.