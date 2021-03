Von Josef Grübl

Wie man möglichst lässig vor einer Kamera steht, weiß B. B. längst. Das beweist der Junge aus Myanmar, dessen Namenskürzel für "Brave Boy" steht, auch bei seinem jüngsten Filmauftritt: "Diktatoren mögen uns ins Gefängnis stecken oder erschießen", sagt er da, "sie können uns aber nicht zerstören." Das mag etwas pathetisch klingen, angesichts der Lage in seinem Land, das früher einmal Burma hieß, kann man das aber verstehen. Diese spitzt sich immer weiter zu, die Gewalt bei den Protesten gegen die Militärjunta eskaliert zusehends. Dazu später mehr, zunächst einmal soll es um den namensgebenden Mut dieses Jungen gehen - und um seine Vergangenheit. Denn B. B. hätte sich beinahe selbst zerstört, da war er gerade einmal zwölf Jahre alt. Heute ist er achtzehn und weiß genau, was er werden will: Fußballprofi. Filmstar. Oder doch eher Widerstandskämpfer? Zumindest ist die eingangs genannte Videobotschaft so inszeniert, er spricht vor roten Flaggen, die für die von Aung San Suu Kyi angeführte "Nationale Liga für Demokratie" stehen. Möchte da jemand das Sprachrohr der jungen Generation in dem südostasiatischen Land werden?